Poljoprivrednici kuvaju gulaš za studente koji blokiraju Univerzitet u Novom Sadu

Beta pre 5 sati

Poljoprivrednik Dušan Krčmar iz Čelareva zaustavljen je jutros kod Veternika, kada je pokušao da traktorom dođe u Novi Sad. Kako je potvrdio za agenciju Beta, on je krenuo u Novi Sad kako bi učestvovao u akciji koju u kampusu novosadskog Univerziteta organizuje Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije - kuvanje gulaša za studente. "Krenuo sam ka fakultetu i zaustavila me patrola, pa čekamo saobraćajce", rekao je Krčmar. Poljoprivrednici su najavili da akciju organizuju kao vid pomoći i podrške studentima. Nakon te objave, poljoprivrednici su obelodanili da su dobili poziv iz Bezbednosno informativne agencije (BIA), gde je zaprećeno da će im traktori biti zaustavljeni i oduzeti ukoliko se njima upute na Univerzitet. "Nama je pretila BIA, a zaustavila me je policija. Ako me puste, ja ću nastaviti u Novi Sad", rekao je Krčmar. Tokom jučerašnjih blokada, jedan traktor je došao do Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, uprkos pretnji iz BIA. Kuvanje gulaša trebalo bi da počne u 9.30 časova, a ekipa zemljoradnika koja će se time baviti već je stigla na Univerzitet. "Ovo radimo za naše akademske građane i borce za normalno i uređeno društvo", poručili su poljoprivrednici. Planirano je kuvanje 1.200 porcija za studente koji blokiraju Univerzitet. {image2} Traktor ostao u Veterniku, poljoprivrednici u kampusu Univerziteta u Novom Sadu Traktor poljoprivrednika Dušana Krčmara iz Čelareva, koji je jutros zaustavljen kod Veternika kada je pokušao da dođe u Novi Sad, zadržan je na toj lokaciji jer mu je istekao tehnički pregled. Kako je potvrdio za agenciju Beta, Krčmar je stigao u kampus. "Pokupiću ga kad se budem vraćao i teram ga kući", rekao je on i dodao da su policajci bili korektni. Poljoprivrednici danas kuvaju 1.200 porcija gulaša za studente koji blokiraju Univerzitet u Novom Sadu. "Neki su poljoprivrednici krenuli traktorima pa su zaustavljeni, to su jedini problemi. Ovde u krugu fakulteta nema nikakvog problema", rekao je predstavnik Inicijative za spas poljoprivrednika Srbije Goran Filipović. Kako je kazao, današnja akcija je nastavak saradnje studenata i poljoprivrednika koja se do sada ogledala u tome da su studentima zemljoradnici donosili hranu, sredstva za higijenu i slično. Dodao je i da su ovo studentski protesti i da se paori neće mnogo mešati niti "trpati u prvi plan". "Čekamo njihovu komandu, šta oni budu tražili, mi ćemo se truditi da im ispunimo", dodao je Filipović. Poljoprivrednici su rano jutros došli na Univerzitet i kraj zgrade Rektorata postavili šest kotlova, u kojima pripremaju gulaš.

(Beta, 21.12.2024)