Predsednik Srbije: Država ima „vrstu duga“ u pogledu palata prosvetnih radnika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je večeras kazao da država ima „vrstu duga“ u pogledu palata prosvetnih radnika, te da je to jedna od stvari u kojima su u pravu.

On je za televiziju Hepi podsetio da je vlada Srbije obezbedila povišicu od 11 odsto za prosvetne radnike, te da je to manja korekcija rasta u odnosu na ostale. „To je jedna od staviri u kojima su prosvetni radnici, iako sam strašno ljut na one koji su zlouptrebljavali decu, što njima ne znači nista, a da su u pravu“, rekao je Vučić. Izrazio je spremnost da pomogne i da, kako je kazao „mi (vlast) budemo pravični“. „Interesuje me da mi budemo pravični, mi imamo tu