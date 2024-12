“Danas bih to uradio, bez razmišljanja…”: Za i protiv eutanazije

Neko bi rekao da je glupo da čovek ide u Švajcarsku i plati blizu 10.000 evra kako bi mu prah bio rasut po Alpima, ali postoji strah kako bi u našoj sredini eutanazija bila sprovođena

“Sedeo sam u aprilu 1999. godine pored brata koji je umirao od melanoma, bio je kao biljka, mozak mu je otkazao. Iskren da budem, razmišljao sam da mi to prekratimo, ali nisam se tada odvažio na to. Danas bih to uradio, i to bez razmišljanja.” Ovako o pitanju eutanazije govori Savo Pilipović, predsednik Udruženja pacijenata Srbije. Nakon što natrijum-pentobarbital počne da teče intravenozno, osoba zaspi u roku od jednog minuta i brzo umire nakon toga. Tako izgleda