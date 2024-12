"Da me gnjave ponoš: I ješić?" Vučić o prelaznoj vladi: Pustite te šuplje priče, oni više ne znaju šta će

Sve više opozicionih lidera priča o prelaznoj vladi kao rešenju trenutne situacije u zemlji, a na to im predsednik Aleksandar Vučić danas odgovorio da "ne znaju više šta će nego bi da iskoriste nečiju decu" da dođu na vlast bez izbora.

Aleksandar Vučić je na otvaranju nove deonice Moravskog koridora ponovo upitan o mogućnosti da se formira prelazna vlada. - Daj pustite te šuplje priče više. Oni ne znaju više šta će, nego bi da iskoriste nečiju decu, da nekoga pređu negde. A znate šta znači prelazna vlada? Da vam ja prevedem. Baš kako oni to i kažu. Tako mi napišemo na papiru Vučiću ko će da bude u vladi i on mora to da potpiše. A ako to ne potpiše, onda ćemo mi da ga gnjavimo. Ti ćeš da me