VIDEO: Helikopter pri poletanju udario u bolnicu u Turskoj i srušio se, četvoro mrtvih

Četiri osobe su poginule u padu helikoptera u gradu Mugla na jugozapadu Turske, saopštio je guverner Idris Akbijik.

"Helikopter je pao pošto je udario u četvrti sprat bolnice tokom uzletanja", rekao je guverner Mugle, dodajući da su poginula dva pilota, lekar i jedan član posade. Uzrok nesreće se istražuje, a guverner je rekao da je u tom području danas gusta magla. #BREAKING | Helicopter crashed into the Muğla Training and Research Hospital in Muğla, one of Turkey's holiday resorts. pic.twitter.com/YeGyT01dxa — Axis Now (@axisnowint) December 22, 2024 Na snimcima objavljenim na