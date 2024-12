Vremenska prognoza 23. decembar 2024.

Sutra oblačno i hladno, a od sredine dana, kiša će preći u sneg i u nižim krajevima, najpre na severu i zapadu Srbije, a potom i u drugim delovima zemlje. Očekuje se do 10 cm novog snega u nižim krajevima, a na planinama i do 15 cm. Jutarnja temperatura od -3, najviša do 7 stepeni. U Beogradu sutra oblačno, sa kišom i snegom, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Temperatura do 4 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 23.12.2024. Ponedeljak Oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Sa padom temperature kiša će preći u sneg i u nižim predelima i to ujutru i pre podne na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalom delu zemlje. U nižim predelima se očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od 1 do 10 cm, a u brdsko-planinskim predelima povećanje visine snežnog