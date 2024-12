Nakon slabog mraza u Srbiji danas do 6 stepeni

Tokom dana na severu Banata, u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji danas će biti pretežno sunčano, a u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, dok će ujutro biti slabog mraza.

Najviša dnevna temperaturu biće do šest stepeni, u Beogradu do tri stepena. Za vikend i početkom sledeće sedmice u jutarnjim satima slab, ponegde i umeren mraz, kao i lokalna pojava poledice, a tokom dana malo i umereno oblačno, u nizijama, po kotlinama i dolinama reka sa maglom ili niskom oblačnošću koja se može zadržati i duže tokom dana. Od utorka, 31. decembra u svim predelima pretežno sunčano i toplije, dnevna temperatura u većini mesta biće od 6 do 10 stepeni.