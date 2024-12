Sutra ujutru mraz i poledica, tokom dana sunčano

U Srbiji se sutra ujutru očekuju mraz i poledica, a tokom dana biće pretežno sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Samo na istoku i jugoistoku Srbije i u Vojvodini umereno do znatno oblačno. Uveče i u toku noći magla u većini nižih predela, po kotlinama i dolinama reka. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od minus šest do minus jedan, lokalno i do minus devet, a najviša od nula do šest stepeni. U Beogradu će jutro biti delimično vedro uz slab mraz i poledicu, usled zaleđivanja mokrih površina. U pojedinim delovima grada magla i niska oblačnost, koja će tokom