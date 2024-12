Rhmz izdao novo upozorenje! Opasnost od ove pojave, evo kakvo vreme nas čeka za doček Nove godine

RHMZ je izdao novo upozorenje na svom sajtu na poledicu.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na svom sajtu o vremenskoj prognozi do kraja dana i o predstojećem vikendu. Posebno su istakli oprez zbog poledice. "Do kraja dana u Vojvodini pretežno vedro. U ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, ponegde na jugoistoku provejavanje snega. Poseban oprez savetuje se zbog poledice, usled zaleđivanja mokrih površina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima", saopštio je RHMZ. U subotu