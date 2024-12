(Mapa) RHMZ izdao najnovije upozorenje: Važi za celu Srbiju, u ovim delovima zbog čak 3 opasne pojave, a evo kada opet počinje sneg

Prema najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda danas nas očekuje mestimično slab do umeren mraz i poledica. U nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka magla uz smanjenu vidlјivost i ispod 100 m i niska oblačnost, koja će se u Vojovodini ponegde zadržati duže u toku dana.

U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenlјivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6 stepeni. U Beogradu slab do umeren mraz, poledica i u nižim predelima grada magla uz smanjenu vidlјivost 100 do 300 m koja će se zadržati i pre podne, a u višim predelima sunčani intervali. Vetar slab. Najviša temperatura od 1 u nižim do 4 stepena u višim delovima grada. Slično vreme zadržaće se do kraja godine - po kotlinama, dolinama reka i u nižim