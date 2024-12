Sutra slab mraz i poledica, magla po kotlinama, u ostalim krajevima Srbije pretežno sunčano

U Srbiji će sutra ujutru biti slab i umeren mraz i poledica, u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana, a u ostalim krajevima pretežno sunčano, saopštio je republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od minus šest do nule, a najviša dnevna u većini mesta od tri do osam stepeni, u maglovitim oblastima oko nula stepeni, a u Negotinskoj Кrajini do 12 stepeni. U Beogradu će ujutro biti magla, slab mraz i poledica usled zaleđivanja mokrih površina. Tokom dana pretežno sunčano, dok se samo u nižim delovima grada pre podne očekuje duže zadržavanje magle. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura