Jezivi prizori iz kafane smrti, meštani prepričavaju detalje maskara na Cetinju: Ubica otrčao do kuće da ubije njega, a upucao njegovu ženu majku dvoje dece (FOTO)(VIDEO) Cetinje – Poznat je identite svih žrtava koje je monstrum sa Cetinja, Aco Martinović, ubio tokom svog jučerašnjeg pira.

On je nakon sukoba i kafani usmrtio braću blizance Marka i Miloša Martinovića, Radivoja Markovića, Branislava Mudrešu, Joša Otaševića, Mirka Vuletića, ranio D.K. Potom je otišao do kuće svog prijatelja u Milana Draškovića u potrazi za njim, nije ga pronašao ali je ubio njegovu suprugu Draganu (52) inače majku dvoje dece. Nakon toga je nastavio da seje svoj krvavi pir po naselju Bajice. Otišao je do kuće Vilotića, gde je ubio braću dečake Jovana Vuletića (14) i