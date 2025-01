Bajatović: Cene gasa ostaće nepromenjene do kraja grejne sezone

Isporuke u Evropi deset odsto manje

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatovića izjavio je danas da će do kraja grejne sezone cene gasa za domaćinstva ostati nepromenjene, navodeći da Srbija ima stabilno snabdevanje preko Turskog toka tako da su zalihe obezbeđene. „Ne moramo da brinemo do kraja grejne sezone, gasa imamo i više nego dovoljno. Mi smo se dobro pripremili. Imamo 100 miliona kubnih metara u Mađarskoj, napunjen Banatski dvor. Povlačimo do 2,5 miliona iz Azerbejdžana, i sve zajedno možemo dnevno