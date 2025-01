Vremenska prognoza za 4. januar: Ujutru mraz i niska oblačnost, evo gde će biti najniža temperatura

Vremenska prognoza za subotu 4. januar 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za subotu 4. januar 2025. godine ujutro i delom pre podne slab i umeren mraz, mestimično niska oblačnost, a ređe i kratkotrajna magla. U toku dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -8 na zapadu i jugozapadu Srbije do 0 u Negotinskoj Krajini, a najviša od 1 do 7 stepeni. U nedelju ujutro hladno, ponegde i uz umeren do