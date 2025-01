Jutro veoma hladno, tokom dana pretežno sunčano

najvišu temperaturu od jedan do sedam stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas ujutru se očekuje mraz umerenog i jakog intenziteta, ređe uz pojavu magle. Duvaće slab i umeren vetar, u Banatu i u donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -13 stepeni Celzijusa na jugozapadu i jugoistoku Srbije (na Pešterskoj visoravni i oko -17 C) do -2 stepeni u Beogradu i južnom Banatu. Najviša temperatura od 1