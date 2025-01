Još jedan talas velikih hladnoća i snega stiže na jug SAD

Anapolis, Merilend — Sledeći krug velikih hladnoća trebalo je da zahvati jug SAD u utorak, nakon što je prva velika zimska oluja u godini zahvatila ogroman deo zemlje okovavši ga ledom, snegom i vetrom.

Ogroman olujni sistem doveo je do poremećaja čak i u delovima zemlje koji obično izbegavaju gnev zime, rušeći drveće u nekim južnim državama, preteći smrzavanjem na Floridi i navodeći ljude u Dalasu da zarone duboko u svoje garderobe tražeći šešire i rukavice. Do utorka rano, temperature hladnog vetra mogle bi da padnu i do minus 10,5 stepeni celzijusa od Teksasa preko obale Meksičkog zaliva, prema Nacionalnoj meteorološkoj službi. Očekuje se da će se sistem