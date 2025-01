M.R. (36) iz Srbobrana uhapšen je zbog teškog ubistva.

Sumnja se da je on protekle noći u porodičnoj kući u Srbobranu udarcima usmrtio svoju šezdesetdevetogodišnju majku. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. On će biti priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Somboru.