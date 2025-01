Proleće u januaru: Danas do 18 stepeni u Srbiji, evo i gde

Preporučujemo

U Srbiji u sredu umereno oblačno, uz sunčane periode. Ujutro na krajnjem severu i jugozapadu ponegde može biti kiše. Biće relativno toplo, uz pojačan jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 1 do 7°C, maksimalna dnevna od 12 do 18°C. U Negotinskoj Krajini tmurno i hladno, ujutro do -1, tokom dana do 7°C. U prestonici će biti veoma toplo. Naime, u Beogradu se danas očekuje umereno oblačno, uz sunčane periode i pojačan jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura 7°C,