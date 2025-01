Dragan Đilas ima žestoku poruku za Anu Brnabić

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde, poručio je predsednici Skupštine Srbije, Ani Brnabić, da se bliži dan kada će broj lojalista biti jednocifren.

U saopštenju dostavljenom medijima Đilas navodi da istina ne može da uvredi, ali itekako može da zaboli one koji lažu. „Zabolelo je i Brnabić i Vučevića jer znaju, kao što zna cela Srbija, da je Aleksandar Vučić na dan pada nadstrešnice rekao da ista nije rekonstruisana. Rekao je – i slagao. I nikakvo klečanje na Hilandaru to ne može da izbriše“, naveo je on. Kako podseća, više puta ih je upozorio da će na laži o njemu odgovarati istinom, ali lekciju još nisu