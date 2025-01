Sutra u Srbiji osetno hladnije vreme, oblačno i uglavnom suvo

U Srbiji će sutra biti osetno hladnije i uglavnom oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji biće malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Iznad ostalog dela zemlje pretežno oblačno, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno sa slabim snegom. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus pet do jedan, a najviša dnevna u većini mesta od jednog do pet stepeni, a samo u Negotinskoj Krajini oko osam stepeni. U Beogradu će biti oblačno,