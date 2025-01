Đoković nezgodno pao tokom trećeg gema, po završetku seta uputio se u svlačionicu (VIDEO)

Novak Đoković, koji trenutno igra svoj prvi meč na Australijan open protiv Amerikanca Nišeša Basavaredija, izgubio je prvi set sa 6:4, odmah po završetku ovog dela susreta zaputio se u svlačionicu.

On je u trećem gemu nezgodno pao i u pojedinim trenucima činilo se da se tom prilikom povredio. Đoković se prilikom pada dočekao na šake, a nešto kasnije mu je ispao reket iz ruke. 🇷🇸 Novak Djokovic has dropped the first set in his first round match at the #AusOpen for the first time since 2006! At the other end is 🇺🇸 Nishesh Basavareddy, playing his first Grand Slam Get to know the 19-year-old, courtesy @prajhegde https://t.co/gjlzT6lm5g https://t.co/CyOwuRTbdZ —