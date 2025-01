Sutra u Srbiji sunčano i hladno

Na severu i u centralnoj Srbiji sutra će biti pretežno sunčano, ali hladno vreme, a u ostalim predelima oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro se očekuje slab do umeren mraz. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus sedam do minus dva, a najviša dnevna od nule do četiri. U Beogradu će biti pretežno sunčano, ali hladno vreme. Najniža temperatura biće od minus šest do minus tri, a najviša dnevna oko jednog stepena. Do kraja druge dekade januara suvo, uz slab i umeren jutarnji mraz od minus osam do minus jedan. Najviša dnevna temperatura do petka biće od minus jedan