Studenti u blokadi u Beogradu pozvali profesore da potpuno obustave nastavu - dali im i rok

Plenum ujedinjenih studenata Univerziteta umetnosti u Beogradu pozvao je profesore da javno stanu uz svoje studente i proglase potpunu obustavu svih oblika nastavnih aktivnosti.

Na to su pozvani profesori Fakulteta likovnih umetnosti, Fakulteta primenjenih umetnosti, Fakulteta muzičke umetnosti i Fakulteta dramskih umetnosti. "Studenti Univerziteta umetnosti daju rok od pet dana (do 17. januara) da se izjasne da li će po uzoru na profesore sa Filozofskog fakulteta da potpuno podrže studente obustavom rada i samim tim daju vetar u leđa studentima da nastave borbu do ispunjenja svih zahteva. Poziv profesorima je vid zajednike borbe za bolje