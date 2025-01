Privedene još dve osobe povodom incidenta ispred Pravnog fakulteta: Oglasio se Dačić: "Biće nam dostavljeni video-snimci"

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da MUP i tužilaštvo rade na otkrivanju istine o događajima prošle noći na Pravnom fakultetu, da neće biti nikakvog zataškavanja i da će svi koji su počinili krivično ili prekršajno delo odgovarati.

Dačić je apelovao na sve da sarađuju sa policijom i tužilaštvom, dodajući da studenti sa Pravnog fakulteta još uvek nisu dali izjave policiji. On je ponovio da je Policijska uprava za Grad Beograd u toku noći, oko dva sata, dobila samo jedan poziv od strane muškog lica, 2007. godište, koje je još maloletno, o tome da ga jedno lice fizički napada i da je to lice pravilo probleme celo to veče. - Tim povodom, naša patrola je odmah izašla na lice mesta. Oštećeno lice