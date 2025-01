Rhmz izdao upozorenje, Vreme može biti opasno: Temperatura pada i do -10 stepeni, sledi niz ledenih dana: "Potreban je oprez, ne preduzimajte rizike!"

U Srbiji će danas ujutru biti slabog i umerenog mraza. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će tokom dana u severnim i centralnim predelima biti pretežno sunčano ali hladno vreme, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost. U ostalim predelima biće umereno i potpuno oblačno, na jugu ujutru i pre podne provejavaće slab sneg. Vetar će biti slab do umeren severoistočni. Najniža temperatura od -7 do -2, a najviša od 0 do 4 stepeni.

RHMZ upozorava da će danas minimalna temperatura biti manja od -5 stepeni, a na područjima iznad 1.000 metara nadmorske visine manja od -10 stepeni. „Žuti“ meteoalarm je na snazi za: -Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike –