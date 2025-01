Hladno, oblačno, ali suvo vreme, maksimalna temperatura od -2 do 4 stepena

Druga dekada januara donosi pretežno oblačno, suvo i vrlo hladno vreme.

Ujutru slab do umeren mraz, a tokom dana najviša dnevna temperatura prosečna za januar, od minus dva do četiri stepena. Priliv veoma hladnog vazduha sa severoistoka Evrope će nam do kraja nedelje donositi zimske temperature, noću mraz, a ponegde i ledene dane. Jutros je vrlo hladno. Temperatura se kreće od minus 10 do nula stepeni. U mnogim mestima ima magle, koja se po kotlinama jugozaapdne Srbije može zadržati veći deo dana. U ostatku zemlje pretežno sunčano,