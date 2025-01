Istina iza jeftine odeće: U poseti kineskim fabrikama gde se radi 75 sati nedeljno

Radnici koji prave odeću za giganta brze mode govore za BBC da rade i do 75 časova nedeljno.

Xiqing Wang/BBC BBC je razgovarao sa fabričkim radnicima u naselju u Guangdžouu, takozvanom „selu Šejn" Šum šivaćih mašina ne prestaje u delovima Guangdžoua, uzavrele luke na Bisernoj reci u južnoj Kini. On odzvanja kroz otvorene prozore fabrike od jutra do dubokog mraka, dok radnice završavaju majice, šortseve, pantalone i kupaće kostime koji će biti poslati da popunjavaju garderobe u više od 150 zemalja. To je zvuk Panjua, četvrti poznate kao „Šejnovo selo",