Vremenska prognoza za 19. januar: Maglovito jutro, u većem delu Srbije oblačno i hladno

Vremenska prognoza za nedelju 19. januar 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 19. januar 2025. godine, iznad većeg dela zemlje oblačno, tmurno i hladno, ponegde i maglovito, dok će pretežno sunčano i toplije biti na jugozapadu, jugu i istoku Srbije. Vetar slab promenljiv, na istoku Srbije umeren do jak zapadni. Najniža temperatura od -9 do -1, a najviša u većini mesta od -1 do 2, u oblastima sa dužim sunčanim intervalima, uključujući i planinske predele, do 10 stepeni. U ponedeljak u nizijama, po