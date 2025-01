„Ne pretim, ali…“ Vučević preti štrajkačima u prosveti direktnije nego ikad: „Videćete vrlo konkretno ubrzo“

Premijer Srbije Miloš Vučević poručio je da će prosvetna inspekcija raditi posao, zahvalio se nastavnicima koji danas, na početku drugog školskog polugodišta, rade svoj posao, kao i deci koja su otišla na nastavu i naveo da "škole nisu mesto za politiku".

„Ne pretim nikome već sam opomenuo sve i zamolio da se ne igraju sa decom i sistemom obrazovanja. Prosvetne inspekcije će raditi svoj posao i videćete to već u narednim danima vrlo konkrento. Još jednom apelujem na sve, nemojte da politizujete škole, to nije mesto gde se unosi politika!“, rekao je jutros Vučević za TV Hepi, na pitanje o blokadi nastave. On je rekao da je blokada nastave „najgori deo obojene revolucije, koja neće uspeti“. Prema njegovim rečima,