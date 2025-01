(VIDEO) Zemljotres jačine 6,4 po Rihterovoj skali pogodio Tajvan, 27 osoba povređeno

Zemljotres jačine 6,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je južni Tajvan u utorak nešto posle ponoći, a u potresu je oštećeno više objekata i lakše je povređeno najmanje 27 ljudi, saopštile su ostrvske vlasti.

Među njima je bilo šest osoba, uključujući i jednomesečnu bebu, koje su spasene iz srušene kuće u okrugu Nanksi u Tajnanu.