"Blic Biznis" saznaje: Viz er ne sipa više gorivo u Srbiji zbog sankcija NIS-u, poremećene rute i red letenja! Ovo je reakcija naše strane

Mađarska niskotarifna avio-kompanija Viz er (Wizz Air) više ne sipa gorivo kompanije NIS na beogradskom aerodromu. Zbog toga, prema saznanjima "Blic Biznisa" jutros je došlo do remećenja reda letenja i pojedinih ruta te kompanije. Goriva, svakako, kako nam je potvrđeno, ima dovoljno za sve kompanije i snabdevanje je uredno.

Konkretno, avion Viz era iz Barselone uputio se umesto u Beograd u Budimpeštu, kako bi sipao gorivo. Putnike je, kako nam je javljeno, o tome obavestio kapetan. To nije jedini njihov avion koji je promenio rutu od juče - i let za Gothenburg je pauziran u popodnevnim satima. Naime, Viz er se uskladio sa američkim sankcijama NIS-u. S druge strane, kako je za "Blic Biznis" potvrđeno, nema ometanja snabdevanja gorivom na našem aerodromu, a odluka privatne kompanije je