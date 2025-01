Beogradski aerodrom: Neometano snabdevanje gorivom za sve avio-prevozioce

Snabdevanje gorivom za sve avio-prevozioce koji saobraćaju sa Aerodrom Nikola Tesla je neometano, naveli su iz Aerodroma Beograd za N1. „U ovom trenutku, u skladu sa važećim propisima, kompanija NIS snabdevač je gorivom za sve letove na beogradskom aerodromu“, dodali su.

Podsećamo, mađarska niskotarifna avio-kompanija Viz er (Wizz Air) odlučila je da se uskladi sa američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije, saznaje portal Tango Six. NIS je jedina kompanija u Srbiji koja prerađuje i isporučuje avio-gorivo za putničke avione i avione generalne avijacije u našoj zemlji. Ovakav potet Viz era usledio je nakon što je Mađarska odlučila da se uskladi sa sankcijama i od juče u 15 časova obustavili nabavku goriva od NIS-a, saznaje Tango