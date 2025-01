Oglasio se "Wizz Air" zbog odluke da ne toče gorivo u Srbiji: Otkrili da li će to uticati na raspored letenja

Oglasio se Wizz Air zbog odluke da ne toče gorivo u Srbiji.

Mađarska niskotarifna avio-kompanija Viz er (Wizz Air), kako je ranije objavio "Blic Biznis", ne toči gorivo kompanije NIS zbog sankcija. Iz same kompanije rekli su za pomenuti portal da to ne utiče na raspored letova. "Wizz Air potvrđuje da navedene sankcije protiv dobavljača goriva ne utiču na raspored letova avio-kompanije", naveli su oni u odgovoru za "Blic Biznis". Pri tom navode, da sankcije spadaju u domen pravnih stvari i avio-kompanija neće dalje