"Može on da ga zove kako hoće": Meksička predsednica odbrusila Trampu: Za nas i ceo svet to će uvek biti Meksički zaliv

Meksička predsednica Klaudija Šajnbaum poručila je danas da američki predsednik može da zove deo Meksičkog zaliva koji zahvata teritoriju SAD kako hoće, ali da će za njenu zemlju i za ceo svet to i dalje biti Meksički zaliv.

Za nas je to i dalje Meksički zaliv, a to će ostati i za ceo svet, kazala je ona, prenosi AP. Tramp je juče nakon inauguracije potpisao naređenje da se ime Meksičkog zaliva promeni u Američki zaliv. Tramp je ranije najavljivao tu promenu, a prvi put kada je to učinio, Šajnbaum je reagovala sarkastičnom izjavom, sugerišući da bi umesto toga naziv Severna Amerika mogao biti promenjen u Meksička Amerika. (Tanjug)