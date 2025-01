Cela Srbija u "zelenom", ovakvu najavu RHMZ nismo skoro imali: Za vikend pravo proleće, temperature do 17 stepeni

U većini mesta u Srbiji temperatura će se za vikend kretati od 13 do 17 stepeni Celzijusovih.

Do kraja dana u Srbiji će biti umereno oblačno sa sunčanim periodima, na severu i severoistoku i potpuno oblačno. Vetar će biti slab promenlјiv, na istoku slab do umeren zapadni. Najviša temperatura od 3 do 9 stepeni Celzijusovih. Sutra ujutru ćemo imati minus, ali će tokom dan biti toplije nego danas popodne, a onda temperatura narednih dana raste do čak 17 stepeni! Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) objavio je i meteoalarm i ovo skoro nismo videli --