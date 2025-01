Kiša ponovo stiže u Srbiju, evo i kada: Ovo je tačna satnica padavina

Preporučujemo

Do kraja dana u Srbiji se očekuje suvo vreme. Već sutra slede nove padavine, ali očekuje se i toplije. U Srbiji u četvrtak ujutro tmurno i hladno, uz mraz, ponegde i uz maglu. Minimalna jutarnja temperatura biće od -3 do 0°C. Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno, povremeno i sa sunčanim periodima, a biće i toplije. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, ponegde i jugozapadni. Maksimalna temperatura biće od 7°C na severu Vojvodine do 15°C u zapadnim,