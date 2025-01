Kakav rijaliti, kakav kriket, gledamo Noleta i Karlosa!

Bilo je to burno veče na australijskoj televiziji, ali pobedu je odneo teniski meč u kojem nije bilo domaćeg igrača, meč Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Nisu se sve emisije u potpunosti poklapale, ali tu su bile vesti, zatim kriket, popularna serija Home and Away i rijaliti šou I’m a Celebrity. Sve to potuklo je četvrtfinale Australijan opena, Novaka i Karlosa gledalo je 2,7 miliona ljudi! Rekao je Đoković da je osećao kao da je meč finale, a ovi brojevi to i potvrđuju. Novaka sada u polufinalu u petak čeka Aleksander Zverev, sa kojim ima skor 8-4. Bonus video: