Vremenska prognoza za 23. januar: Dalji rast temperature, moguća i kiša

Vremenska prognoza za četvrtak 23. januar 2025. godine.

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 23. januar 2025. godine, biće oblačno uz mraz i maglu u jutarnjim časovima. Jutarnja temperatura od minus tri do nule, a maksimalna tokom dana oko osam stepeni. U Vojvodini je tokom današnjeg dana moguća slabija kiša uz maglu. Prosečna temperatura oko sedam stepeni. U petak 24. januara najniža temperatura od minus dva do jedan, a najviša do osam stepeni. Jutro hladno, sa slabim prizemnim mrazem, a moguća je i magla. U subotu