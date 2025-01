Očekuje nas do 20 stepeni, a onda zima uzvraća udarac! Najnovija prognoza RHMZ: "Winter killer" je doneo proleće u januaru, a evo kada se vraćaju ledeni dani

Kako je u najnovijoj prognozi objavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), danas će ujutru po nizijama, kotlinama i duž rečnih tokova biti kratkotrajne magle ili niske oblačnosti.

- Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, najniža temperatura kretaće se od -2 do šest stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od devet do 15 stepeni Celzijusovih. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije prolazno naoblačenje tek ponegde sa slabom kišom - najavljuju iz RHMZ. Meteorološkinja RHMZ Gordana Marinković rekla je ranije za Tanjug da se u jutarnjim satima zbog slabih strujanja može biti magle, te bi na to