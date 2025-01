U Srbiji danas oblačno, ali toplo za ovo doba godine, temperatura do 15 stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno, ali toplo za ovo doba godine, sa najvišom temperaturom do 15 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutro po nizijama, kotlinama i duž rečnih tokova očekuje se kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura biće od -2 stepena do 6 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 15 stepeni. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije uslediće prolazno naoblačenje tek ponegde sa slabom kišom. U Beogradu