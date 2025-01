Tramp: Verujem da ćemo dobiti Grenland, Kanađani bi bili sigurniji kao deo SAD

LAS VEGAS - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da smatra da će SAD ipak kupiti Grenland od Danske, uprkos tome što ta zemlja insistira na tome da njena prekomorska teritorija nije na prodaju.

"Verujem da cemo Grenland dobiti", rekao je Tramp novinarima tokom putovanja predsedničkim avionom (Air force one) od Las Vegasa do Floride, preneo je AP. Govoreći o odnosima sa Kanadom, Tramp je rekao da ta zemlja "godinama koristi prednosti Sjedinjenih Država", ali da on to nece dozvoliti. On je sugerisao da SAD godišnje gube stotine miliona dolara zbog trgovinskih deficita sa Kanadom, dok Kanada obavlja "skoro 90 odsto svog poslovanja sa Sjedinjenim Državama".