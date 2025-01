(Mapa) ovog datuma se vraća zima, temperatura pada za 20 stepeni: Stiže nam pravi vremenski sunovrat: Dva anticiklona se bliže Srbiji

Danas ujutru po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije očekuje se kratkotrajna magla, a tokom dana očekuje nas maksimalna temperatura do čak 19 stepeni! Ipak, ovaj prolećni talas neće dugo potrajati, pa nam već početak februara donosi oštru zimu, pad temperature za 20 stepeni i sneg!

Tokom dana biće pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost, najavljuje RHMZ. Duvaće slab i umeren vetar, ponegde i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od -2 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 19 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće oko 6 stepeni, a najviša dnevna oko 19. U utorak će biti vetrovito i