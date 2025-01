"Srećan Savindan" Vučić: U poslepodnevnim satima saopštićemo važne vesti građanima Srbije (video)

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se putem video poruke na svom Instagram nalogu.

- Srećan Savindan! Budite sa nama, u poslepodnevnim satima saopštićemo važne vesti građanima Srbije - poručio je predsednik. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Poštovani građani, sinoć su neki ljudi prekinuli Svetosavsku akademiju Matice srpske, institucije jedne od tri najvažnije u srpskom narodu, uz Srpsku pravoslavnu crkvu i Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Prekinuli su je uoči Svetog Save, dana svečanosti