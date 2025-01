Poljoprivrednici blokirali Ibarsku magistralu

Beta pre 4 sati

Članovi Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, blokirali su danas Ibarsku magistralu u Jarčujku, na raskrsnici sa starim putem Kraljevo–Čačak.

Traže da se uvedu prelevmani na uvoz zbog, kako su kazali, lažnih biljnih sireva ali i da blokadom podrže studente, objavila je Radio televizija Srbije (RTS).

Blokada je počela nešto posle 13.00 a poljoprivrednici su kazali da će tu ostati do sutra u 13.00 dodajući da je to samo blokada upozorenja.

Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Milorad Maktorović je kazao "da je država, po priznanju Ministarstva poljoprivrede, prošle godine uvezla više od 9.000 tona lažnog sira".

Dodao je da ih je to dovelo u situaciju da nemaju kome da prodaju mleko i da im se uništava proizvodnja.

"Zbog toga blokiramo magistralu, ali ovim činom želimo i da podržimo studente", kazao je on, piše na sajtu RTS.

Prethodno su u protestnoj vožnji prošli ulicama Kraljeva i kratko se zadržali ispred zgrade Gradske uprave.

Blokade poljoprivrednika kod Čačka i Kraljeva protiču bez incidenata

Poljoprivrednici koji su danas blokirali regionalni i magistralni put u selu Bresnica kod Čačka i mestu Jarčujak kod Kraljeva na 24 sata, rekli su agenciji Beta da blokade protiču u redu i bez incidenata.

Blokade su organizovali članovi Udruženja poljoprivrednika Šajkača i Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja.

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je da policija reguliše saobraćaj, da se vozači ne bune ako moraju da idu sporednim putevima.

Dodao je za agenciju Beta i da im meštani iz okoline donose hranu i vodu.

Prema njegovim rečima studenti koji su večeras protestovali u Kraljevu podržali su njihovu blokadu i pozvali građane da se pridruže popljoprivrednicima.

"Očekujemo da će nam se večeras pridružiti i studenti iz Kraljeva i građani", rekao je Veljković.

Mesto Jarčujak u kome se održava blokada Ibarske magistrale, udaljeno je od Kraljeva oko četiri kilometra.

Veljković je rekao da su danas, pre početka blokade, poljoprivrednici iz okoline Kraljeva održali protestnu vožnju, a da su ih građni i studenti koji su bili okupljeni pored puta, pozdravljali.

On je rekao da će blokada raskrsnice u mestu Jarčujak trajti do sutra do 13.30 časova.

Udruženje poljoprivrednika Šajkača i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja blokirali su puteve u znak podrške studentskim protestima i što vlada Srbije "nije pokazala ni najmanju volju" da ispuni njihove zahteve.

Oni traže ispunjenje svih studentskih zahteva, stabilazaciju cena otkupa sirovog mleka i svinja i izmirenje svih dugova države prema poljoprivrednicima.

Proizvođači mleka blokirali su sa više desetina traktora, kamiona i automobila magistrani put u Jarčujaku, kojim je zaustavljen saobraćaj ka Čačku, Novom Pazaru i Raškoj.

Udruženje poljoprivrednika Šajkača u selu Bresnica kod Čačka blokiralo traktorima i kamionima put ka Kragujevcu i Mrčajevcima.

(Beta, 28.01.2025)