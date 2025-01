Ibarska magistrala u blokadi! Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje mleka

Članovi Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja blokirali su posle 13 časova Ibarsku magistralu u Jarčujku, na raskrsnici sa starim putem Kraljevo-Čačak.

Oni su najavili da će blokada trajati do sutra u 13 časova, a traže da se uvedu prelvmani na uvoz zbog, kako navode, lažnih, biljnih sireva, prenosi RTS. Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Milorad Maktorović, kaže da je država, po priznanju Ministarstva poljoprivrede, prošle godine uvezla više od 9.000 tona lažnog sira i da je to poljoprivrednike dovelo do situacije da nemaju kome da prodaju mleko i da im se uništava proizvodnja. "Zbog