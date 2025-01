Vremenska prognoza 30. januar 2025.

Na severu Srbije čitavog dana pretežno sunčano. Na Balkan stiže malo svežiji vazduh. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša od 12 do 16 stepeni. U Beogradu umereno oblačno i suvo. Temperautura od 8 do 13 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 30.01.2025. Četvrtak:Umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišomi to uglavnom u prvom delu dana, dok se na severozapadu Srbije očekuju i sunčani intervali. Vetar slab i umeren, uglavnom južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8, a najviša od 12 do 16 stepeni. 31.01.2025. Petak: Promenljivo oblačno, sredinom dana i posle podne sa dužim sunčanim intervalima.