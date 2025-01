Naredni dani u Novom Sadu promenljivo oblačni, a od petka i sve hladniji

Četvrtak će u Novom Sadu biti promenljivo oblačan i suv.

Minimalna temperatura biće 4, a maksimalna 13 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, uglavnom južni i jugoistočni. Isto vreme nastaviće se i narednih dana, uz promenu, odnosno pad temperature. Tako će u petak biti od 3 do 14, u subotu od 1 do 10, a u nedelju od 0 do 7 stepeni. Ponedeljak takođe promenljivo oblačan, ali i osetno hladniji. Temperatura će biti od -1 do 5 stepeni. Biometeorološka prognoza za četvrtak, 30. januar: Biometeorološka situacija će izazvati