U SAD-u jedna od najgorih avionskih nesreća posljednjih decenija

U Sjedinjenim Američkim Državama desila se jedna od najgorih avionskih nesreća posljednjih decenija.

Operacija potrage i spašavanja provodi se u blizini Washingtona, nakon što je u zraku došlo do sudara putničkog aviona i vojnog helikoptera. Iz rijeke je do sada izvučeno najmanje 19 tijela. Vlasti navode kako su u avionu kompanije American Airlines bile 64 osobe kada se sudario sa helikopterom Black Hawk i pao. Do sada nisu pronađeni preživjeli. Nacionalni aerodrom Ronald Reagan za sada je zatvoren. Shihab Rattansi donosi više informacija iz Arlingtona u Virginiji.