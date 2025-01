Mali: Obezbeđeno još 12 milijardi dinara za visoko obrazovanje, smanjuju se školarine za 50 odsto

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je obezbeđeno dodatnih 12,01 milijarda dinara za visoko obrazovanje i istakao da će zbog tih sredstava studentske školarine biti smanjene za 50 odsto. "Želim da objavim da je i poslednji, četvrti zahtev studenta ispunjen.

Da podsetim građane Srbije, taj zahtev je bio da se poveća budžet za visoko školstvo za 20 odsto, to je 12 milijardi dinara. Želim da obavestim građane Srbije da smo mi taj novac i obezbedili kao što je predsednik Aleksandar Vučić i rekao", izjavio je Mali za Tanjug. On je dodao da vladi za to nije bio potreban rebalans budžeta i da je novac obezbeđen kroz preraspodelu bilansnog prostora. "Dakle ispunili smo taj poslednji zahtev i obezbedili 12,01 milijardu dinara.