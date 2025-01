Novak Đoković došao na evroligaški derbi u duksu sa natpisom “Studenti su šampioni” (video)

Srpski teniser Novak Đoković došao je u “Beogradsku arenu” nekoliko minuta pre početka utakmice između Partizana i Crvene zvezde u 24. kolu Evrolige, a na dukserici koju nosi ima natpis koji je izazvao veliku pažnju.

„Students Are Champions" (Studenti su šampioni) ispisano je na grudima Novaka Đokovića, koji se očigledno posebno pripremao za prvo pojavljivanje u javnosti po povratku iz Australije. View this post on Instagram A post shared by Sport Klub (@sport.klub) Đoković je i tokom boravka u Melburnu na Australijan openu u nekoliko navrata pružio podršku protestima studenata